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Уиткофф и Кушнер, скорее всего, приедут в Киев уже в это воскресенье, - источник

15:24 04.09.2026 Пт
2 мин
Накануне в СМИ появились сообщения, что Россия хочет помешать визиту
aimg Мария Кучерявец aimg Милан Лелич
Фото: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)

Спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, скорее всего, все-таки прибудут в Украину. Ориентировочно их визит ожидается уже в это воскресенье, 6 сентября.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам собеседника, пока еще прорабатывается вопрос, каким образом Уиткофф и Кушнер доберутся в Киев.

Ранее сообщалось, что представители президента США могут посетить Россию и Украину в ближайшие дни.

Напомним, спецпредставители президента США рассматривали возможность поездки в Москву и Киев 5-6 сентября. В то же время, эти планы были под вопросом на фоне попыток российской стороны помешать визиту.

Кроме того, сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что некоторые делегации отложили свои поездки в Украину. На уточняющий вопрос журналистов, может ли речь идти, в частности, об Уиткоффе и Кушнере, глава МИД не дал прямого ответа.

РБК-Украина ранее писало, что запланированный визит Уиткоффа и Кушнера в Украину перенесли. При этом СМИ отмечали, что поездка не была отменена, однако ее сроки изменились на фоне усиления российских ракетных и дроновых ударов по Киеву.

Отметим, 3 сентября российский диктатор заявил, что договариваться о прекращении войны должны самостоятельно Россия и Украина. По словам Путина, другие государства должны только оказывать помощь.

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