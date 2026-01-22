UA

Віткофф анонсував візит до України: що відомо про терміни

Фото: Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Спецпосланець президента США Стів Віткофф розповів, що збирається приїхати до Києва вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE.

На запитання журналістки видання щодо можливих термінів візиту до України він відповів: "Скоро".

Жодних інших подробиць щодо мети майбутньої поїздки або її програми він не повідомив.

Нагадаємо, Стів Віткофф раніше заявляв, що 22 січня він має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, зустріч ініційована саме російською стороною.

Зазначимо, Віткофф вже неодноразово відвідував Москву і зустрічався з Путіним. Попри заяви представників Вашингтона про те, що РФ нібито готова до миру, жодних ознак цього немає.

В середу, 21 січня, Путін розповів подробиці майбутньої зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За словами диктатора, вони прилетять до російської столиці для продовження діалогу з питань врегулювання війни Росії проти України.

Сьогодні секретар РНБО та глава української делегації Рустем Умєров розповів, що у Давосі окремо відбувся діалог з американськими партнерами - зятем лідера США Джаредом Кушнером та його спецпредставником Стівом Віткоффом.

РБК-Україна раніше писало, що Стів Віткофф відмовився засуджувати російські атаки на українську інфраструктуру, в результаті якого велика частина столиці Києва залишилася без води, опалення та електроенергії під час сильних морозів.

Він заявив, що Україна і РФ перебувають у стані війни та "стріляють один в одного".

