Віткофф анонсував переговори в Абу-Дабі після його візиту до Москви

Віткофф заявив, що 21 січня провів переговори з українською делегацією - керівником Офісу президента Кирилом Будановим, секретарем РНБО Рустемом Умеровим та головою фракції "СН" у Верховній Раді Давидом Арахамією.

"Я хочу сказати народу України, у вас надзвичайна команда переговорників, ми багато-багато годин провели разом з часу Женеви, і ми дійшли до одного питання, і ми обговорили різні варіанти цього питання, і здається, що це можна вирішити", - сказав він.

Віткофф додав, що зараз планується візит делегації США до Москви, а потім команда Трампа поїде до Абу-Дабі.

"І в Абу-Дабі будуть працювати робочі групи, військові з військовими, будуть говорити про процвітання", - запевнив він.