Віткофф анонсував переговори в Абу-Дабі після його візиту до Москви

Фото: спецпосланець Трампа Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував переговори в Абу-Дабі після його візиту разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Віткоффа на Українському сніданку у Давосі.

Віткофф заявив, що 21 січня провів переговори з українською делегацією - керівником Офісу президента Кирилом Будановим, секретарем РНБО Рустемом Умеровим та головою фракції "СН" у Верховній Раді Давидом Арахамією.

"Я хочу сказати народу України, у вас надзвичайна команда переговорників, ми багато-багато годин провели разом з часу Женеви, і ми дійшли до одного питання, і ми обговорили різні варіанти цього питання, і здається, що це можна вирішити", - сказав він.

Віткофф додав, що зараз планується візит делегації США до Москви, а потім команда Трампа поїде до Абу-Дабі.

"І в Абу-Дабі будуть працювати робочі групи, військові з військовими, будуть говорити про процвітання", - запевнив він.

Зазначимо, Умеров раніше підтвердив, що українська делегація в Давосі провела низку важливих зустрічей, на яких обговорили економічний розвиток, післявоєнне відновлення та безпекові гарантії. Також партнерів проінформували про нищівні обстріли РФ по енергетиці.

22 січня Трамп та Зеленський все ж проведуть зустріч. Сторони планували у Давосі підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України на суму близько 800 млрд доларів.

Тим часом Віткофф та Кушнер збираються 22 січня відвідати Москву, що підтвердили у Кремлі. Водночас відомо, що росіянам нещодавно був переданий останній варіант мирного плану.

