RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Уиткофф анонсировал переговоры в Абу-Даби после его визита в Москву

Фото: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал переговоры в Абу-Даби после его визита вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Виткоффа на Украинском завтраке в Давосе.

Уиткофф заявил, что 21 января провел переговоры с украинской делегацией - руководителем Офиса президента Кириллом Будановым, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и председателем фракции "СН" в Верховной Раде Давидом Арахамией.

"Я хочу сказать народу Украины, у вас чрезвычайная команда переговорщиков, мы много-много часов провели вместе со времени Женевы, и мы дошли до одного вопроса, и мы обсудили различные варианты этого вопроса, и кажется, что это можно решить", - сказал он.

Уиткофф добавил, что сейчас планируется визит делегации США в Москву, а затем команда Трампа поедет в Абу-Даби.

"И в Абу-Даби будут работать рабочие группы, военные с военными, будут говорить о процветании", - заверил он.

 

Отметим, Умеров ранее подтвердил, что украинская делегация в Давосе провела ряд важных встреч, на которых обсудили экономическое развитие, послевоенное восстановление и гарантии безопасности. Также партнеров проинформировали о сокрушительных обстрелах РФ по энергетике.

22 января Трамп и Зеленский все же проведут встречу. Стороны планировали в Давосе подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на сумму около 800 млрд долларов.

Между тем Уиткофф и Кушнер собираются 22 января посетить Москву, что подтвердили в Кремле. В то же время известно, что россиянам недавно был передан последний вариант мирного плана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаМирные переговорыСтив Уиткоффмирный план США