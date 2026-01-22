Уиткофф анонсировал переговоры в Абу-Даби после его визита в Москву

Уиткофф заявил, что 21 января провел переговоры с украинской делегацией - руководителем Офиса президента Кириллом Будановым, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и председателем фракции "СН" в Верховной Раде Давидом Арахамией.

"Я хочу сказать народу Украины, у вас чрезвычайная команда переговорщиков, мы много-много часов провели вместе со времени Женевы, и мы дошли до одного вопроса, и мы обсудили различные варианты этого вопроса, и кажется, что это можно решить", - сказал он.

Уиткофф добавил, что сейчас планируется визит делегации США в Москву, а затем команда Трампа поедет в Абу-Даби.

"И в Абу-Даби будут работать рабочие группы, военные с военными, будут говорить о процветании", - заверил он.