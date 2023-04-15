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Витік з Пентагону не вплинув на співпрацю США з союзниками, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Витік секретних документів Пентагону і ніяк не позначився на співпраці Сполучених Штатів Америки із союзниками.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час візиту до В'єтнаму Блінкен заявив, що після публікації секретних документів, союзники висловили розуміння та вдячність за вжиті кроки щодо врегулювання інциденту.

"Наша співпраця не порушена. Розслідування триває, підозрюваного затримано", - сказав він, зазначивши, що США вжили заходів для подальшого захисту даних.

Нагадаємо, 13 квітня у Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився 21-річний військовий Джек Тейшейра, який займався приватною інтернет-групою Thug Shaker Central.

Тейшейра почав розміщувати секретні документи в Інтернеті приблизно у грудні 2022 року , маючи доступ до даних із 2021 року.

Зазначимо, президент Сполучених Штатів Джо Байден доручив розвідслужбам вжити заходів щодо захистуконфіденційних даних після витоку документів Пентагону.

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