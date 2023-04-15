Витік з Пентагону не вплинув на співпрацю США з союзниками, - Блінкен

Витік секретних документів Пентагону і ніяк не позначився на співпраці Сполучених Штатів Америки із союзниками.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час візиту до В'єтнаму Блінкен заявив, що після публікації секретних документів, союзники висловили розуміння та вдячність за вжиті кроки щодо врегулювання інциденту.

"Наша співпраця не порушена. Розслідування триває, підозрюваного затримано", - сказав він, зазначивши, що США вжили заходів для подальшого захисту даних.