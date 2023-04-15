RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Утечка из Пентагона не затронула сотрудничество США с союзниками, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Утечка секретных документов Пентагона и никак не сказалась на сотрудничестве Соединенных Штатов Америки с союзниками.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время визита во Вьетнам Блинкен заявил, что после публикации секретных документов, союзники выразили понимание и признательность за предпринятые шаги по урегулированию инцидента.

"Наше сотрудничество не затронуто. Расследование продолжается, подозреваемый задержан", - сказал он, отметив, что США приняли меры для дальнейшей защиты данных.

Напомним, 13 апреля в Соединенных Штатах задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний военный Джек Тейшейра, курировавший приватную интернет-группу Thug Shaker Central.

Тейшейра начал размещать секретные документы в Интернете примерно в декабре 2022 года, имея доступ к данным с 2021 года.

Отметим, президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил разведслужбам принять меры по защите конфиденциальных данных после утечки документов Пентагона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты Америки