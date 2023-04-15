Утечка из Пентагона не затронула сотрудничество США с союзниками, - Блинкен

Утечка секретных документов Пентагона и никак не сказалась на сотрудничестве Соединенных Штатов Америки с союзниками.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время визита во Вьетнам Блинкен заявил, что после публикации секретных документов, союзники выразили понимание и признательность за предпринятые шаги по урегулированию инцидента.

"Наше сотрудничество не затронуто. Расследование продолжается, подозреваемый задержан", - сказал он, отметив, что США приняли меры для дальнейшей защиты данных.