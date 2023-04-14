Байден доручив розвідслужбам вжити заходів щодо захисту конфіденційних даних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому .

"Я високо оцінюю оперативні дії правоохоронних органів щодо розслідування та реагування на нещодавнє поширення секретних документів уряду США", - заявив Байден.

Він підкреслив, що наразі Вашингтон продовжує з'ясовувати достовірність цих документів.

"Я дав вказівку нашій військовій та розвідувальній спільноті вжити заходів для подальшого захисту та обмеження поширення секретної інформації, а наша команда з національної безпеки тісно координує свої дії з нашими партнерами та союзниками", - додав американський лідер.

Нагадаємо, 13 квітня у Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився 21-річний військовий Джек Тейшейра, який займався приватною інтернет-групою Thug Shaker Central.

Сьогодні Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.

При цьому стало відомо, що Тейшейра почав розміщувати секретні документи в Інтернеті приблизно в грудні 2022 року, маючи доступ до даних із 2021 року.

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