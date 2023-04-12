У Міноборони Сербії заперечують постачання зброї Україні

Сербія заперечує заяви ЗМІ про постачання зброї Україні, про які свідчать "злиті" у мережу таємні документи Пентагону.

Про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербське видання Telegraf.

"Ми більше десяти разів заперечували ту брехню і ось ми знову це робимо. Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській, ні російській стороні, ні країнам, які оточують цей конфлікт", - заявив він.

Глава Міноборони додав, що Сербію намагаються "втягнути у конфлікт". Вучевіч запевнив, що Белград продає зброю лише третім країнам, які далекі від війни Росії проти України.

"Завжди існує ймовірність того, що якась зброя якимось магічним чином буде знайдена на території конфлікту, але це не має абсолютно ніякого відношення до Сербії. Це питання до тих країн, які не поважають міжнародні норми, договірні положення та ділову практику. Повторюю, Сербія не надсилала Україні зброю, і все, що публікується на цю тему, є неправдивими спекуляціями", - заявив міністр.

Нагадаємо, агентство Reuters проаналізувало секретні дані розвідки США, які були опубліковані у мережі. Серед них був документ з грифами Secret і NOFORN, який свідчить, що Сербія могла погодитися постачати зброю Україні.

Варто зазначити, що раніше президент Сербії та глава МЗС заперечували постачання зброї та боєприпасів Україні.

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