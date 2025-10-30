Витік мастила на нафтобазі в Криму: що відомо про наслідки аварії

Зазначається, що на нафтобазі стався аварійний витік мастильного матеріалу внаслідок розгерметизації технологічного обладнання, а саме масляного насоса. Він використовується для підтримки необхідної температури під час підігріву бітуму.

В результаті мастило розлилося по території заводу і частково вилились за його межі, аж до залізничних колій та переїзду.

Місцеві ЗМІ пишуть про забруднення проїжджої частини та тротуарів. Рух транспорту тимчасово обмежено.

Станом на вечір середи, 29 жовтня, аварію усунено.

Журналісти з посиланням на пресслужбу підконтрольної РФ адміністрації Ленінського району пишуть, що місця витоку обробляють піском та сорбентом.

За фактом аварії підконтрольна РФ прокуратура Ленінського району Окупованого Криму проведе перевірку.