Утечка масла на нефтебазе в Крыму: что известно о последствиях аварии

Отмечается, что на нефтебазе произошла аварийная утечка смазочного материала в результате разгерметизации технологического оборудования, а именно масляного насоса. Он используется для поддержания необходимой температуры во время подогрева битума.

В результате масло разлилось по территории завода и частично вылилось за его пределы, вплоть до железнодорожных путей и переезда.

Местные СМИ пишут о загрязнении проезжей части и тротуаров. Движение транспорта временно ограничено.

По состоянию на вечер среды, 29 октября, авария устранена.

Журналисты со ссылкой на пресс-службу подконтрольной РФ администрации Ленинского района пишут, что места утечки обрабатывают песком и сорбентом.

По факту аварии подконтрольная РФ прокуратура Ленинского района оккупированного Крыма проведет проверку.