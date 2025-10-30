RU

Утечка масла на нефтебазе в Крыму: что известно о последствиях аварии

Иллюстративное фото: масляные насосы на нефтебазе (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На нефтебазе в Ленинском районе временно оккупированного Крыма произошла авария - масло разлилось на предприятии и за его пределами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что на нефтебазе произошла аварийная утечка смазочного материала в результате разгерметизации технологического оборудования, а именно масляного насоса. Он используется для поддержания необходимой температуры во время подогрева битума.

В результате масло разлилось по территории завода и частично вылилось за его пределы, вплоть до железнодорожных путей и переезда.

Местные СМИ пишут о загрязнении проезжей части и тротуаров. Движение транспорта временно ограничено.

По состоянию на вечер среды, 29 октября, авария устранена.

Журналисты со ссылкой на пресс-службу подконтрольной РФ администрации Ленинского района пишут, что места утечки обрабатывают песком и сорбентом.

По факту аварии подконтрольная РФ прокуратура Ленинского района оккупированного Крыма проведет проверку.

 

Пожары на нефтебазах в Крыму

Как писало РБК-Украина, утром 29 октября в разных частях временно оккупированного Крыма прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

По предварительным данным, под ударами оказалась, по меньшей мере, одна нефтебаза, а также, вероятно, военный объект.

В частности, проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" писал, что в Гвардейске в 06:46 был "мощный прилет", из-за чего снова загорелась нефтебаза ATAN. Ее уже атаковали 17 октября и она горела несколько суток.

Также оккупанты жаловались на мощный пожар в районе ГРЭС в Симферополе. Позже канал добавил, что в поселке Гресовский горит Симферопольская ТЭЦ. Позже уточнили, что это расположенная рядом нефтебаза.

