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Витік даних Пентагону. Тайвань дуже вразливий до нападу Китаю з повітря, - WP

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Субота 15 квітня 2023 20:21
Витік даних Пентагону. Тайвань дуже вразливий до нападу Китаю з повітря, - WP Фото: Тайвань дуже вразливий до нападу Китаю з повітря (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Китай має значну військову перевагу в повітрі. Протиповітряна оборона Тайваню не може "точно виявляти запуски ракет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Згідно з оцінками Пентагону, Тайвань навряд чи перешкодить китайській військовій перевазі в повітрі. Тактика використання Китаєм цивільних кораблів у військових цілях послабила здатність розвідувальних служб США виявляти очікуване вторгнення.

В оцінках стверджується, що офіційні особи Тайваню сумніваються, що їх протиповітряна оборона може "точно виявляти запуски ракет". Лише половина літаків Тайваню повністю готові до польотів. Окрім того, переміщення літаків до укриттів займе щонайменше тиждень.

Секретні документи, що стосуються потенційного конфлікту, також свідчать про те, що Військово-повітряні сили Китаю мали б набагато кращі можливості для раннього встановлення контролю над небом Тайваню, ніж Росія в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Foreign Affairs написало, що лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито заявив про підготовку Китаю до війни.

До того ж Сі Цзіньпін закликав армію Китаю посилити підготовку до реальних бойових дій.

Тим часом армія Китаю продовжує проводити маневри та тренування поблизу Тайваню, хоч напередодні Пекін оголошував про завершення військових навчань.

Додамо, на тлі чого глава МЗС Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай, ймовірно, готується до війни.

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