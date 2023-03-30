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Сі Цзіньпін заявив, що готує Китай до війни, - Foreign Affairs

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Пекін, Четвер 30 березня 2023 11:46
Сі Цзіньпін заявив, що готує Китай до війни, - Foreign Affairs Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що він готує Китай до війни. І світ це "має сприймати серйозно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Сі Цзіньпіня, якого цитує Foreign Affairs.

Як передає видання, така заява пролунала з вуст китайського лідера під час щорічного засідання парламенту КНР та його найвищого політичного консультативного органу.

Сі Цзіньпін розкрив тему готовності до війни в чотирьох окремих промовах, а в одній з них сказав своїм генералам "сміливо воювати".

Повідомляється, що його уряд також оголосив про збільшення оборонного бюджету Китаю на 7,2%, який подвоївся за останнє десятиліття, а також про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна.

Крім того, останніми місяцями Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність. Також відомо про будівництво нових бомбосховищ у містах по той бік Тайванської протоки та створення нових офісів "Національної оборонної мобілізації" по всій країні.

Видання звертає увагу наразі ще зарано говорити, що напевно означають ці події, але "конфлікт не є визначеним чи неминучим".

"Але щось таки змінилося в Пекіні, і цього політики й бізнес-лідери в усьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати. Якщо Сі каже, що готується до війни, було б нерозумно не повірити йому на слово", - пише Foreign Affairs.

Нагадаємо, також в Китаї заявили про готовність співпрацювати з російською армією для нібито посилення стратегічної комунікації та координації.

Примітно й те, що нещодавно в США заявили, що Китай, а також Росія та Іран загрожуватимуть світовій безпеці ще багато років.

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