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Утечка данных Пентагона. Тайвань очень уязвим к нападению Китая с воздуха, - WP

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Суббота 15 апреля 2023 20:21
Утечка данных Пентагона. Тайвань очень уязвим к нападению Китая с воздуха, - WP Фото: Тайвань очень уязвим к нападению Китая с воздуха (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Китай имеет значительное военное превосходство в воздухе. Противовоздушная оборона Тайваня не может "точно обнаруживать запуски ракет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Согласно оценкам Пентагона, Тайвань вряд ли воспрепятствует китайскому военному превосходству в воздухе. Тактика использования Китаем гражданских кораблей в военных целях ослабила способность разведывательных служб США обнаруживать ожидаемое вторжение.

В оценках утверждается, что официальные лица Тайваня сомневаются в том, что их противовоздушная оборона может "точно выявлять запуски ракет". Лишь половина самолетов Тайваня полностью готовы к полетам. Кроме того, перемещение самолетов к укрытиям займет минимум неделю.

Секретные документы, касающиеся потенциального конфликта, также свидетельствуют о том, что Военно-воздушные силы Китая имели бы гораздо лучшие возможности для раннего установления контроля над небом Тайваня, чем Россия в Украине.

Напомним, недавно Foreign Affairs написало, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы заявил о подготовке Китая к войне.

К тому же Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к реальным боевым действиям.

Тем временем армия Китая продолжает проводить маневры и тренировки вблизи Тайваня, хотя накануне Пекин объявлял о завершении военных учений.

Добавим, на фоне чего глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, готовится к войне.

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