Утечка данных Пентагона. Тайвань очень уязвим к нападению Китая с воздуха, - WP
Китай имеет значительное военное превосходство в воздухе. Противовоздушная оборона Тайваня не может "точно обнаруживать запуски ракет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Согласно оценкам Пентагона, Тайвань вряд ли воспрепятствует китайскому военному превосходству в воздухе. Тактика использования Китаем гражданских кораблей в военных целях ослабила способность разведывательных служб США обнаруживать ожидаемое вторжение.
В оценках утверждается, что официальные лица Тайваня сомневаются в том, что их противовоздушная оборона может "точно выявлять запуски ракет". Лишь половина самолетов Тайваня полностью готовы к полетам. Кроме того, перемещение самолетов к укрытиям займет минимум неделю.
Секретные документы, касающиеся потенциального конфликта, также свидетельствуют о том, что Военно-воздушные силы Китая имели бы гораздо лучшие возможности для раннего установления контроля над небом Тайваня, чем Россия в Украине.
Напомним, недавно Foreign Affairs написало, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы заявил о подготовке Китая к войне.
К тому же Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к реальным боевым действиям.
Тем временем армия Китая продолжает проводить маневры и тренировки вблизи Тайваня, хотя накануне Пекин объявлял о завершении военных учений.
Добавим, на фоне чего глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, готовится к войне.
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