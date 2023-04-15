Утечка данных Пентагона. Тайвань очень уязвим к нападению Китая с воздуха, - WP

Китай имеет значительное военное превосходство в воздухе. Противовоздушная оборона Тайваня не может "точно обнаруживать запуски ракет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Согласно оценкам Пентагона, Тайвань вряд ли воспрепятствует китайскому военному превосходству в воздухе. Тактика использования Китаем гражданских кораблей в военных целях ослабила способность разведывательных служб США обнаруживать ожидаемое вторжение.

В оценках утверждается, что официальные лица Тайваня сомневаются в том, что их противовоздушная оборона может "точно выявлять запуски ракет". Лишь половина самолетов Тайваня полностью готовы к полетам. Кроме того, перемещение самолетов к укрытиям займет минимум неделю.

Секретные документы, касающиеся потенциального конфликта, также свидетельствуют о том, что Военно-воздушные силы Китая имели бы гораздо лучшие возможности для раннего установления контроля над небом Тайваня, чем Россия в Украине.