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Витік аміаку у Голосіївському районі Києва локалізували: чи можна відкривати вікна

20:26 05.08.2026 Ср
2 хв
Екологи замірювали в повітрі одразу кілька небезпечних речовин
aimg Валерія Абабіна
Витік аміаку у Голосіївському районі Києва локалізували: чи можна відкривати вікна Фото: Рятувальник ДСНС (facebook.com DSNSKyiv)
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Витік аміаку в Голосіївському районі Києва, що стався через нічну атаку РФ, оперативно локалізували. У Держекоінспекції розповіли, які речовини зафіксували в повітрі після аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки, довкілля України.

Що сталося на підприємстві

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ у Голосіївському районі уламками та ударною хвилею частково пошкодили виробниче обладнання одного з підприємств.

Державна екологічна інспекція оперативно оглянула місце події та зафіксувала неорганізований викид забруднюючих речовин в атмосферу.

Ідеться про осколкове пошкодження вентиляторів градирні та трубопроводів ємності з аміаком, що призвело до його часткового витоку.

Як зупинили витік

Після спрацювання системи сповіщення працівники підприємства перекрили запірну арматуру, щоб не допустити подальшого витоку.

За попередніми даними, орієнтовний обсяг витоку речовини становив понад 100 літрів, частина якої потрапила в охолоджувальну систему (градирню).

Після прибуття оперативних служб витік аміаку локалізували, і загрози подальшого витоку немає.

Чи є небезпека для людей

Під час розвідки на території підприємства зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку.

Водночас оксиду вуглецю, діоксиду азоту та ціаністого водню не виявили - це не становить загрози для здоров'я та самопочуття мешканців, які проживають неподалік.

Наразі Інспекція розраховує розмір заподіяної шкоди відповідно до затвердженої методики - через неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферу, спричинені військовою агресією.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області балістикою і дронами. Ворог застосував 28 ракет і 115 безпілотників, а сили ППО не змогли збити жодної балістичної ракети.

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