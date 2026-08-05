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Утечку аммиака в Голосеевском районе Киева локализовали: можно ли открывать окна

20:26 05.08.2026 Ср
2 мин
Экологи замеряли в воздухе сразу несколько опасных веществ
aimg Валерия Абабина
Утечку аммиака в Голосеевском районе Киева локализовали: можно ли открывать окна Фото: Спасатель ГСЧС (facebook.com DSNSKyiv)
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Утечку аммиака в Голосеевском районе Киева, которая произошла из-за ночной атаки РФ, оперативно локализовали. В Госэкоинспекции рассказали, какие вещества были зафиксированы в воздухе после аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики, окружающую среду Украины.

Что произошло на предприятии

В результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ в Голосеевском районе обломками и ударной волной частично повредили производственное оборудование одного из предприятий.

Государственная экологическая инспекция оперативно осмотрела место и зафиксировала неорганизованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Речь идет об осколочном повреждении вентиляторов градирни и трубопроводов емкости с аммиаком, что привело к его частичной утечке.

Как остановили утечку

После срабатывания системы оповещения работники предприятия перекрыли запорную арматуру, чтобы не допустить дальнейшей утечки.

По предварительным данным, ориентировочный объем утечки вещества составил более 100 литров, часть которой попала в охлаждающую систему (градирню).

По прибытии оперативных служб утечку аммиака локализовали, и угрозы дальнейшей утечки нет.

Есть ли опасность для людей

В ходе разведки на территории предприятия зафиксировали незначительное превышение концентрации аммиака.

В то же время оксида углерода, диоксида азота и цианистого водорода не обнаружили - это не представляет угрозы для здоровья и самочувствия жителей, проживающих неподалеку.

Инспекция рассчитывает размер причиненного ущерба в соответствии с утвержденной методикой - из-за неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, вызванных военной агрессией.

Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и области баллистикой и дронами. Враг применил 28 ракет и 115 беспилотников, а силы ПВО не смогли сбить ни одну баллистическую ракету.

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