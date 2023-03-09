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Вітер, дощі, але дуже тепло. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

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Україна, Четвер 09 березня 2023 07:00
Вітер, дощі, але дуже тепло. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 березня, тепла погода переважатиме практично повсюди в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Протягом дня четверга температура повітря становитиме +10...+15 градусів, у північних областях та на північному заході +7...+13 градусів, у південній частині +12...+17 градусів", - розповіла вона.

За даними синоптика, сьогодні також очікується поривчастий вітер.

"Пориви південно-західного вітру досягатимуть штормових поривів до 15-20 метрів за секунду", - додала Діденко.

До того, дощі пройдуть у четвер у західних та північних областях.

"У центральній частині, на сході та півдні України переважатиме суха вітряна погода із сонячними проясненнями", - додала вона.

Погода в Києві

У Києві передбачається активна волога вітряна погода з періодичним дощем.

"Пориви південно-західного вітру можливі до 15 метрів за секунду. Буде завтра тепло, вдень до +12 градусів", - додала вона.

Як повідомлялось, вже 10 березня в Україні "стане відчутно прохолодніше".

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