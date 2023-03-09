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Ветер, дожди, но очень тепло. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

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Украина, Четверг 09 марта 2023 07:00
Ветер, дожди, но очень тепло. Синоптик рассказала о погоде на сегодня Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 марта, теплая погода будет преобладать практически повсюду в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В течение четверга температура воздуха будет +10...+15 градусов, в северных областях и на северо-западе +7...+13 градусов, в южной части +12...+17 градусов", - рассказала она.

По данным синоптика, сегодня также ожидается порывистый ветер.

"Порывы юго-западного ветра будут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду", - добавила Диденко.

К тому же дожди пройдут в четверг в западных и северных областях.

"В центральной части, на востоке и юге Украины будет преобладать сухая ветреная погода с солнечными прояснениями", - добавила она.

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В столице предполагается активная влажная ветреная погода с периодическим дождем.

"Порывы юго-западного ветра возможны до 15 метров в секунду. Будет завтра тепло, днем до +12 градусов", – добавила она.

Как сообщалось, уже 10 марта в Украине "станет ощутимо прохладнее".

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