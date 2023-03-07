Похолоднішає, але на півдні до 18 тепла. Синоптик розповіла про погоду на 9 та 10 березня
У четвер, 9 березня, в Україні буде тепло, але вже на наступний день прийде похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.
"9 березня тепла повітряна маса в Україні ще затримається, 10 березня стане відчутно прохолодніше у північних областях", - розповіла вона.
При цьому. за словами синоптика, на півдні та в центрі очікується аж +12...+18 градусів
"Погода найближчими днями - неоднорідна, мінлива, з стрибками атмосферного тиску та температури ще й з поривчастим вітром", - додала Діденко.
Як повідомлялося, 8 березня, в Україні очікується хмарна погода. У деяких областях можливі пориви вітру та опади.
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