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Вітаміни для дітей - користь чи маркетинг? Педіатр пояснила, коли вони справді потрібні

Неділя 22 червня 2025 10:00
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Вітаміни для дітей - користь чи маркетинг? Педіатр пояснила, коли вони справді потрібні Чи потрібні дітям вітаміни? (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Багато батьків вважають, що дитині для здоров’я обов’язково потрібен цілий арсенал вітамінів. Але чи справді це так, і чи не є більшість добавок просто вдалою рекламною кампанією?

Лікар-неонатолог Ірина Богославська в коментарі РБК-Україна пояснила, в яких випадках вітаміни дійсно необхідні - а коли це зайве і навіть шкідливе.

Чи потрібні вітаміни всім дітям?

"Взагалі не існує такого поняття, що кожній дитині обов’язково потрібні додатково вітаміни або/та мінеральні добавки", - зазначає Богославська.

За словами лікарки, в більшості випадків дитина отримує всі необхідні речовини зі збалансованого харчування.

А якщо малюк на грудному вигодовуванні - головне, щоб раціон мами був повноцінним. У разі потреби лікар може рекомендувати добавки - але не “про всяк випадок”, а за показаннями.

Є винятки - і вони важливі

"Виключення: немовлята, які обов’язково отримують після народження в пологовому будинку вітамін К - для профілактики кровотеч, а надалі отримують вітамін Д", - наголошує педіатр.

Вітамін Д сприяє зміцненню кісток і зубів, а також допомагає організму засвоювати кальцій, профілактує захворювання - рахіт.

Вітамін Д може прийматися в будь-якому віці, як дітьми, так і дорослими. Однак треба пам’ятати, що потребу в ньому визначає лікар за допомогою лабораторного дослідження, яке вкаже чи наявна потреба у цьому вітаміні, і яку дозу приймати.

Кому вітаміни справді потрібні?

Кому ж насправді потрібні вітамінні добавки? Дітям та дорослим:

  • які мають певні захворювання, або приймають деякі медичні препарати
  • з недостатнім харчуванням
  • які вживають в їжу велику кількість фаст-фуду, напівфабрикатів
  • ​​вегетаріанці, які не отримують низку речовин з їжі

У таких випадках саме лікар призначає необхідні вітамінні добавки.

Важливо пам’ятати: не варто купувати дитині мультивітаміни лише тому, що “всі так роблять” або щось побачили в рекламі.

Як і з будь-якими препаратами, вітаміни - це не ласощі, а лікувальний або профілактичний засіб, який повинен призначати спеціаліст.

Здорове харчування, сон і фізична активність - основа дитячого здоров’я. А будь-які добавки - тільки за потреби й під контролем лікаря.

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Здорове харчування Вітаміни Здоров'я
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