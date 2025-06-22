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Витамины для детей - польза или маркетинг? Педиатр объяснила, когда они действительно нужны

Воскресенье 22 июня 2025 10:00
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Витамины для детей - польза или маркетинг? Педиатр объяснила, когда они действительно нужны Нужны ли детям витамины? (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Многие родители считают, что ребенку для здоровья обязательно нужен целый арсенал витаминов. Но действительно ли это так, и не является ли большинство добавок просто удачной рекламной кампанией?

Врач-неонатолог Ирина Богославская в комментарии РБК-Украина объяснила, в каких случаях витамины действительно необходимы - а когда это лишнее и даже вредное.

Нужны ли витамины всем детям?

"Вообще не существует такого понятия, что каждому ребенку обязательно нужны дополнительно витамины или/и минеральные добавки", - отмечает Богославская.

По словам врача, в большинстве случаев ребенок получает все необходимые вещества из сбалансированного питания.

А если малыш на грудном вскармливании - главное, чтобы рацион мамы был полноценным. В случае необходимости врач может рекомендовать добавки - но не "на всякий случай", а по показаниям.

Есть исключения - и они важны

"Исключение: младенцы, которые обязательно получают после рождения в роддоме витамин К - для профилактики кровотечений, а в дальнейшем получают витамин Д", - отмечает педиатр.

Витамин Д способствует укреплению костей и зубов, а также помогает организму усваивать кальций, профилактирует заболевание - рахит.

Витамин Д может приниматься в любом возрасте, как детьми, так и взрослыми. Однако надо помнить, что потребность в нем определяет врач с помощью лабораторного исследования, которое укажет - имеется ли потребность в этом витамине, и какую дозу принимать.

Кому витамины действительно нужны?

Кому же на самом деле нужны витаминные добавки? Детям и взрослым:

  • имеющим определенные заболевания, или принимающим некоторые медицинские препараты
  • с недостаточным питанием
  • которые употребляют в пищу большое количество фаст-фуда, полуфабрикатов
  • вегетарианцы, которые не получают ряд веществ из пищи

В таких случаях именно врач назначает необходимые витаминные добавки.

Важно помнить: не стоит покупать ребенку мультивитамины только потому, что "все так делают" или что-то увидели в рекламе.

Как и с любыми препаратами, витамины - это не лакомство, а лечебное или профилактическое средство, которое должен назначать специалист.

Здоровое питание, сон и физическая активность - основа детского здоровья. А любые добавки - только по необходимости и под контролем врача.

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