Віталій Кім може очолити Мінветеранів, - джерело

"Так, говорили про це", - сказав співрозмовник щодо кандидатури Кіма у Мінветеранів.

Нагадаємо, сьогодні кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький провів зустріч із народними депутатами фракції "Слуга народу". Під час неї він окреслив своє бачення роботи майбутнього Кабінету міністрів і запропонованої структури уряду.

За словами народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, зустріч пройшла без участі президента Володимира Зеленського.

Водночас увечері глава держави має долучитися до обговорення, під час якого планують остаточно визначитися зі складом нового уряду.