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Віталій Кім може очолити Мінветеранів, - джерело

13:53 15.07.2026 Ср
1 хв
Розмова щодо кандидатури Кіма вже відбулася
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Фото: Віталій Кім (Getty Images)

Новим міністром у справах ветеранів України може стати голова Миколаївської обласної держадміністрації Віталій Кім.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.

"Так, говорили про це", - сказав співрозмовник щодо кандидатури Кіма у Мінветеранів.

Нагадаємо, сьогодні кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький провів зустріч із народними депутатами фракції "Слуга народу". Під час неї він окреслив своє бачення роботи майбутнього Кабінету міністрів і запропонованої структури уряду.

За словами народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, зустріч пройшла без участі президента Володимира Зеленського.

Водночас увечері глава держави має долучитися до обговорення, під час якого планують остаточно визначитися зі складом нового уряду.

Як повідомило джерело РБК-Україна, окрім зустрічі Корецького з парламентарями, вранці також відбулася закрита нарада, присвячена формуванню нового Кабміну. Також проводились консультації з керівником Офісу президента Кирилом Будановим.

Раніше джерело РБК-Україна повідомляло про можливу заміну голови Міністерства ветеранів Наталії Калмикової, проте досі ім'я потенційного кандидату не називалося.

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Міністерство у справах ветеранівВиталий Ким