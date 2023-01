Висвітлював війну в Україні: німецький журналіст отримав осколкове поранення

"Він у безпеці (наскільки це можливо), і травма не дуже серйозна. Проте це нагадування про ті труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб розповісти правду", - написав він.

Коли саме було поранено журналіста і де це сталося головний редактор німецького видання не повідомив.

Сам журналіст Бьорн Штрітцель повідомив, що уламок скла порізав йому лоба.

"Дякую за всі повідомлення, я в порядку, просто поріз на лобі, швидше за все уламком скла. Обідав, коли стався вибух (щодо боєприпасу не зовсім впевнений, уламків поки що не знайшов)", - написав він у Twitter.

Був setting за вікном тут. My best guess is it was some part of missile coming down close by. pic.twitter.com/5pJZD4mNMK