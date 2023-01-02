ua ru
Пн, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Висвітлював війну в Україні: німецький журналіст отримав осколкове поранення

Новость на русском →
Понеділок 02 січня 2023 23:14
Висвітлював війну в Україні: німецький журналіст отримав осколкове поранення Фото: німецький журналіст отримав осколкове поранення (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Журналіст німецького видання Bild Бьорн Штрітцель отримав осколкове поранення під час висвітлення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головного редактора видання Bild Йоганнес Бойє у Twitter.

"Він у безпеці (наскільки це можливо), і травма не дуже серйозна. Проте це нагадування про ті труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб розповісти правду", - написав він.

Коли саме було поранено журналіста і де це сталося головний редактор німецького видання не повідомив.

Сам журналіст Бьорн Штрітцель повідомив, що уламок скла порізав йому лоба.

"Дякую за всі повідомлення, я в порядку, просто поріз на лобі, швидше за все уламком скла. Обідав, коли стався вибух (щодо боєприпасу не зовсім впевнений, уламків поки що не знайшов)", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 31 грудня у Києві внаслідок масованого ракетного удару отримав поранення журналіст із Японії.

Крім того, посольство Японії в Україні висловило обурення масованою ракетною атакою РФ на Україну, яка призвела до загибелі мирних жителів і стала причиною поранення японського журналіста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Далі й більше. Буданов анонсував нові удари по території РФ
Далі й більше. Буданов анонсував нові удари по території РФ
DAILY
Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України