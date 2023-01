Освещал войну в Украине: немецкий журналист получил осколочное ранение

"Он в безопасности (насколько это возможно), и травма не очень серьёзная. Тем не менее, это напоминание о тех трудностях, через которые проходят репортёры в Украине, чтобы рассказать правду", - написал он.

Когда именно был ранен журналист и где это произошло главный редактор немецкого издания не сообщил.

Сам журналист Бьерн Штритцель сообщил, что осколок стекла порезал ему лоб.

"Спасибо за все сообщения, я в порядке, просто порез на лбу, скорее всего осколком стекла. Обедал, когда произошел взрыв (насчет боеприпаса не совсем уверен, обломков пока не нашел)", - написал он в Twitter.

Was sitting behind the window here. My best guess is it was some part of missile coming down close by. pic.twitter.com/5pJZD4mNMK