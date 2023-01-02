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Освещал войну в Украине: немецкий журналист получил осколочное ранение

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Понедельник 02 января 2023 23:14
Освещал войну в Украине: немецкий журналист получил осколочное ранение Фото: немецкий журналист получил осколочное ранение (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Журналист немецкого издания Bild Бьерн Штритцель получил осколочное ранение во время освещения войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного редактора издания Bild Йоханнес Бойе в Twitter.

"Он в безопасности (насколько это возможно), и травма не очень серьёзная. Тем не менее, это напоминание о тех трудностях, через которые проходят репортёры в Украине, чтобы рассказать правду", - написал он.

Когда именно был ранен журналист и где это произошло главный редактор немецкого издания не сообщил.

Сам журналист Бьерн Штритцель сообщил, что осколок стекла порезал ему лоб.

"Спасибо за все сообщения, я в порядке, просто порез на лбу, скорее всего осколком стекла. Обедал, когда произошел взрыв (насчет боеприпаса не совсем уверен, обломков пока не нашел)", - написал он в Twitter.

Напомним, 31 декабря в Киеве в результате массированного ракетного удара получил ранения журналист из Японии.

Кроме того, посольство Японии в Украине выразило возмущение массированной ракетной атакой РФ на Украину, которая привела к гибели мирных жителей и в том числе стала причиной ранения японского журналиста.

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