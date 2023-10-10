Выступление Зеленского в парламенте Румынии могут отменить, - СМИ

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Румынии во время его визита в страну могут отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на G4Media .

Во вторник руководство парламента Румынии решило, что совместное заседание, которое изначально запланировали на сегодня в честь приезда Зеленского, не состоится. При этом другие парламентские источники издания сказали, что, скорее всего, речь идет о переносе из соображений безопасности.

Отмечается, что первоначальное расписание работы парламента предусматривало проведение совместного заседания в 17:00, на котором должен был выступить президент Украины. Однако, похоже, планы поменялись.

Добавим, что визит Зеленского в Румынию вызвал ряд угроз со стороны сенаторки Дианы Шошаки, которую обвиняют в пророссийских взглядах.

"Будет плохо, если Зеленский придет в парламент", - заявила она в видеоролике в преддверии визита Зеленского.

Визит Зеленского в Румынию

Сегодня президент Украины прибыл в Румынию с официальным визитом. В рамках визита Зеленский обсудит со своим коллегой Клаусом Йоханнисом взаимодействие между странами, в том числе усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций и ситуацию в Черноморском регионе.

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