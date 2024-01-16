Виступ Зеленського у Давосі: трансляція

Президент Володимир Зеленський, сьогодні, 16 січня виступає на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням.

При підготовці використовувалися: інформація з офіційної сторінки World Economic Forum (WEF), прес-служба Офісу президента України та Bloomberg.

РБК-Україна нижче в матеріалі публікує трансляцію виступу президента.

Зазначимо, що Зеленський виступає на Форумі зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Як анонсувалося, разом із ним у панелі бере участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.

Програма Зеленського

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вчора прибув із робочим візитом до Швейцарії. Де він візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі й проведе низку зустрічей в рамках заходу.

Так, у Давосі глава держави проведе двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів.

Президент також говоритиме з партнерами про повернення викрадених дітей, санкції проти РФ і пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансову підтримку та відбудову України.

Крім того, український лідер зустрівся і з керівництвом компанії JP Morgan та найбільшими міжнародними інвесторами для залучення приватного капіталу до відбудови України.

Також він у Берні провів зустріч із президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд, головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером і головою Ради кантонів Євою Герцог, а також із головами партій і фракцій Федеральних зборів Швейцарії.

Сторони обговорили українську "формулу миру", ситуацію на полі бою в Україні, важливість підтримки партнерів. Також було порушено питання необхідності міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії. Окрім цього Зеленський наголосив на важливості визнання Федеральними зборами Швейцарії Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.

Всесвітній економічний форум у Давосі

Нагадаємо, що вчора, 15 січня стартував Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі, який триватиме до п'ятниці, 19 січня. На захід зібралися політики з-понад 100 країн, бізнесмени та громадські діячі. З-поміж яких зокрема президент Ізраїлю Іцхак Герцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон, держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Під час ВЕФ учасники обговорять глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем - конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту.

Зауважимо, що перед офіційним відкриттям форуму, 14 січня пройшла зустрічі радників з нацбезпеки щодо української "формули миру". Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація.Темою розмови були вимоги України зупинити російську агресію.

Також у Давосі під час четвертої зустрічі Швейцарія та Україна, співголови радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики погодили спільне комюніке.

