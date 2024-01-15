У Давосі обговорили п’ять пунктів української "формули миру"

У швейцарському Давосі на четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн представили п’ять пунктів "формули миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Мали рекордну кількість учасників: були представлені понад 80 держав і міжнародних організацій. Цей захід є логічним продовженням наших зустрічей, які відбулися у 2023 році в Копенгагені, Джидді та на Мальті. Ми вкотре зібралися, щоб працювати над розробкою спільного міжнародного плану, заснованого на українській Формулі миру", - повідомив Андрій Єрмак на зустрічі з представниками ЗМІ у Давосі.

Він нагадав, що під час консультацій на Мальті було обговорено перші п'ять пунктів Формули миру, а саме: ядерну безпеку, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення ув'язнених і депортованих осіб, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

У Давосі презентували ще п'ять пунктів Формули: щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторенню війни, а також питання підтвердження закінчення війни.

"Буде не зовсім правдою, якщо я скажу, що абсолютно всі мають однакову позицію. І це добре, бо, як ви знаєте, унікальність Формули миру полягає в поєднанні різних позицій і підходів. Але ми надзвичайно об’єднані навколо головних принципів, що базуються на міжнародному праві та нормах Статуту ООН", - додав він.

Він укотре акцентував, що президент Володимир Зеленський і його команда не погодяться на жодну форму замороженого конфлікту на території України. Він також зауважив, що за два роки від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна зробила стільки визначних речей, що немає жодного сумніву в перемозі нашої держави в цій війні.

"Сьогодні завершилася презентація всіх десяти пунктів Формули миру. За результатами консультацій ми хочемо напрацювати спільний план відповідальних держав світу. Наступним кроком може бути перший глобальний саміт на рівні лідерів держав та урядів, на якому буде дано старт на вищому політичному рівні для розробки та погодження єдиного, спільного мирного плану. І якщо держава-агресор реально демонструватиме бажання завершити цю війну та повернутися до поваги до міжнародного права, ми для такого моменту матимемо цей спільний мирний план", – розповів керівник Офісу президента.

Комюніке

За результатами консультацій у Давосі Швейцарія та Україна, співголови четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, погодили спільне прескомюніке.

У ньому зафіксована згода, що безпека України є невіддільною частиною світової та регіональної безпеки, тому війна проти нашої держави - це один із основних дестабілізаційних чинників у світі.

"Через це мирні зусилля необхідно значно наростити, щоб покласти край війні справедливим і всеосяжним шляхом. Завданням світової спільноти є не тільки завершення війни, а й подолання наслідків усіх тих криз, які були нею породжені по всьому світу", - йдеться в комюніке.

Також зазначається, що всеосяжний, справедливий і стійкий мир для України та всього світу має ґрунтуватися лише на Статуті ООН, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та ключових принципах міжнародного права.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Зокрема, вона передбачає: