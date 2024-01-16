Выступление Зеленского в Давосе: трансляция

Президент Владимир Зеленский сегодня, 16 января, выступает на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе со специальным обращением.

При подготовке использовались информация с официальной страницы World Economic Forum (WEF), пресс-служба Офиса президента Украины и Bloomberg.

Зеленский выступает на Форуме со специальной речью на панели "Достижения безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

Как анонсировалось, вместе с ним в панели принимает участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Бьорге Бренде.

Программа Зеленского

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вчера прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Где он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд встреч в рамках мероприятия.

В Давосе глава государства проведет двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов.

Президент также будет говорить с партнерами о возвращении похищенных детей, санкциях против РФ и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.

Кроме того, украинский лидер встретился и с руководством компании JP Morgan и крупнейшими международными инвесторами для привлечения частного капитала в восстановление Украины.

Также он в Берне провел встречу с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд, главой Национального совета Федерального собрания Швейцарии Эриком Нуссбаумером и главой Совета кантонов Евой Герцог, а также с руководителями партий и фракций Федерального собрания Швейцарии.

Стороны обсудили украинскую "формулу мира", ситуацию на поле боя в Украине, важность поддержки партнеров. Также был поднят вопрос необходимости международного трибунала для РФ. Кроме этого Зеленский отметил важность признания Федеральным собранием Швейцарии Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

Всемирный экономический форум в Давосе

Напомним, что вчера, 15 января, стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, который продлится до пятницы, 19 января. На мероприятие собрались политики более 100 стран, бизнесмены и общественные деятели. Среди них президент Израиля Ицхак Герцог, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

В ходе ВЭФ участники обсудят глобальные угрозы и вызовы. Среди ключевых тем - конфликт на Ближнем Востоке, война в Украине, а также технологический прорыв искусственного интеллекта.

Заметим, что перед официальным открытием форума, 14 января, прошла встреча советников по нацбезопасности по украинской "формулы мира". Участие в ней приняла 81 страна и международная организация. Темой разговора были требования Украины остановить российскую агрессию.

Также в Давосе во время четвертой встречи Швейцария и Украина сопредседатели советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики согласовали совместное коммюнике.