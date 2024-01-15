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Формула миру. Україна та Швейцарія починають підготовку зустрічі на рівні лідерів

Понеділок 15 січня 2024 19:19
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Формула миру. Україна та Швейцарія починають підготовку зустрічі на рівні лідерів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українська та швейцарська команди від завтрашнього дня, 16 січня, розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільному брифінгу зі швейцарською колегою Віолою Амхерд у Берні

"Сьогодні ми відзначили успішність роботи в форматі радників щодо формули миру. Швейцарія ефективно організувала зустріч напередодні. Було значне розширення представництва", - сказав голова української держави.

Зеленський зазначив, що вже задіяні у цьому питанні понад 80 держав та міжнародних інституцій.

"Ми цінуємо це. Я вдячний пані президенту і команді за домовленість, що наші команди вже відзавтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру", - заявив він.

За словами українського президента, цей саміт має "наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю".

"Швейцарія у цьому наш партнер", - резюмував Зеленський.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у швейцарському Давосі на четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн представили п'ять пунктів "формули миру".

Зокрема, щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторенню війни, а також питання підтвердження закінчення війни.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Зокрема, вона передбачає:

  • радіаційну та ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних небезпек);
  • продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);
  • енергетичну безпеку;
  • звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ та припинення бойових дій;
  • справедливість;
  • екоцид; потреба негайного захисту природи;
  • недопущення ескалації;
  • фіксацію закінчення війни.

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Володимир Зеленський Швейцарія
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