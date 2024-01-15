Формула миру. Україна та Швейцарія починають підготовку зустрічі на рівні лідерів
Українська та швейцарська команди від завтрашнього дня, 16 січня, розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільному брифінгу зі швейцарською колегою Віолою Амхерд у Берні
"Сьогодні ми відзначили успішність роботи в форматі радників щодо формули миру. Швейцарія ефективно організувала зустріч напередодні. Було значне розширення представництва", - сказав голова української держави.
Зеленський зазначив, що вже задіяні у цьому питанні понад 80 держав та міжнародних інституцій.
"Ми цінуємо це. Я вдячний пані президенту і команді за домовленість, що наші команди вже відзавтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру", - заявив він.
За словами українського президента, цей саміт має "наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю".
"Швейцарія у цьому наш партнер", - резюмував Зеленський.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що у швейцарському Давосі на четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн представили п'ять пунктів "формули миру".
Зокрема, щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторенню війни, а також питання підтвердження закінчення війни.
Українська формула миру
Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.
Зокрема, вона передбачає:
- радіаційну та ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних небезпек);
- продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);
- енергетичну безпеку;
- звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
- виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
- виведення російських військ та припинення бойових дій;
- справедливість;
- екоцид; потреба негайного захисту природи;
- недопущення ескалації;
- фіксацію закінчення війни.
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