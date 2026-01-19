Виступ Трампа і переговори про Україну: ключові події форуму в Давосі 2026

Головне:

Коли і де: 19-23 січня 2026 року, Давос-Клостерс (Швейцарія).

Тема форуму: "Дух діалогу".

Участь понад 400 політичних лідерів, включно з майже 65 главами держав і урядів та 6 лідерами G7, а також близько 850 керівників глобальних компаній.

Виступ Трампа 21 січня - до учасників форуму зі спеціальною промовою.

Україну представлятиме делегація на найвищому рівні, заплановані перемовини з американцями.

Ключові теми: економічні та геополітичні виклики, технологічні інновації, новий світовий порядок, мирні переговори щодо України та гарантії безпеки.

Понад 200 подій транслюватимуться наживо. Стежити за ними можна в соцмережах ВЕФ під хештегом #WEF26.

Всесвітній економічний форум у Давосі 2026: що відомо

56-та щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму відбудеться 19-23 січня 2026 року на гірськолижному курорті Давос-Клостерс (Швейцарія).

Захід пройде під гаслом "Дух діалогу" і збере лідерів бізнесу, урядів, міжнародних організацій, громадських активістів та науковців.

У Давосі очікують близько 3000 учасників із понад 130 країн, що робить зустріч однією з найбільших за всю історію форуму.

Хто візьме участь:

400 провідних політичних лідерів, зокрема майже 65 глав держав і урядів .

. Шість лідерів країн G7.

Майже 850 генеральних директорів і голів провідних світових компаній.

Це рекордний рівень представництва урядів і бізнесу.

Про що говоритимуть /основну увагу приділять:

Ключовим економічним і геополітичним викликам .

. Технологічним змінам і безпрецедентній швидкості інновацій.

Ролі науки й промисловості у трансформації глобального порядку.

Форум стане платформою для обговорення сил, що змінюють світовий ландшафт.

Понад 200 сесій транслюватимуться наживо, тож за перебігом форуму зможе стежити широка аудиторія. Події Давоса-2026 також висвітлюватимуться в соцмережах під хештегом #WEF26.

Програма форуму: хто візьме участь

19 січня

На сьогодні заплановане урочисте відкриття Всесвітнього економічного форуму 2026. ВЕФ стартує з концерту, який запланований на вечір о 18:00-19:00 (о 19:00-20:00 за Києвом).

Учасники ВЕФ запрошуються на відкриття щорічної зустрічі 2026 року, де виступлять багаторазовий лауреат премії "Греммі" Джон Батіст, відомий скрипаль Рено Капюсон та камерний оркестр Густава Малера.

20 січня

Спеціальне звернення голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн о 10:50-11:20 (11:50-12:20 за Києвом).

Переосмислення місця Європи у світі. На цю тему серед європейських лідерів виступлять:

президент Литви Гітанас Науседа ;

; прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович ;

; прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.

Запланований час - 13:00-13:45 (14:00-14:45 за Києвом).

Спеціальне звернення президента Франції Еммануеля Макрона о 14:00-14:30 (15:00-15:30 за Києвом).

Міністр фінансів США Скотт Бесент запланований серед спікерів на 14:30-15:00 (15:30-16:00 за Києвом).

Серед спікерів і прем’єр-міністр, міністр закордонних справ Катару шейх Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані. Час: 15:30-16:00 (16:30-17:00).

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступить зі спеціальним зверненням о 16:30- 17:00 (17:30-18:00).

Також цього дня запланована сесія на тему "Шлях до миру в Україні: силою чи згодою?". На ній учасники обговорять, чи можна досягти угоди, яка забезпечить справедливий і тривалий мир, і які гарантії безпеки можна надати України, а також чого може прагнути досягти Київ разом з партнерами на полі бою та поза ним.

Спікери:

глава МЗС України Андрій Сибіга;

фінська міністр закордонних справ Еліна Валтонен;

міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд;

американський сенатор-республіканець Том Тілліс.

21 січня

Цього дня зі спеціальним зверненням виступить президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Час: 09:30-10:00 (10:30-11:00 за Києвом).

А також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес о 10:00-10:30 (11:00-11:30 за Києвом).

Також в обговореннях о 10:00-10:30 (11:00-11:30 за Києвом) візьме участь голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

На сесії під назвою "Чи може Європа захистити себе?" о 10:15-11:00 (11:15-12:00 за Києвом) проведуть обговорення:

генеральний секретар НАТО Марк Рютте ;

; президент Польщі Кароль Навроцький ;

; голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіньо ;

; президент Фінляндії Александер Стубб.

Зі зверненням виступить генеральний секретар Організації об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш. Час: 11:00-11:30 (12:00-12:30 за Києвом).

Цього дня президент США Дональд Трамп виступить зі спеціальним зверненням. Час: 14:30-15:15 (15:30-16:15).

22 січня

Розмова з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом запланована на 09:00-09:30 (10:00-10:30 за Києвом).

Прем'єр-міністр Греції Кірьякос Міцотакіс візьме участь в обговореннях о 10:30-11:00 (11:30-12:00).

Спеціальне звернення канцлера Німеччини Фрідріха Мерца призначене на 11:30-12:00 (12:30-13:00).

Говоритиме про "Відновлення балансу нового світового порядку" президент Фінляндії Александер Стубб о 12:30-13:00 (13:30-14:00).

Розмова з лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа запланована на 15:00-15:30 (16:00-16:30).

23 січня

Про прогноз геополітичних ризиків на 2026 рік говоритиме голова Комісії з питань національної оборонної стратегії (США) Джейн Харман. Час: 09:00-09:45 (10:00-10:45).

РФ вперше з 2022-го буде на форумі?

Як повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, глава Фонду прямих інвестицій і спецпосланець глави Кремля Кирило Дмитрієв поїде в Давос для зустрічі з американськими делегаціями на полях ВЕФ.

Варто зауважити, що участі країни-агресора ні зі сфери політики, ні з бізнесу не було на Всесвітньому економічному форумі, починаючи з 2022 року.

Участь України на ВЕФ-2026

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, українська сторона буде представлена на ВЕФ делегацією найвищого рівня. Фокус буде на відновленні України, захисті української енергетики та гарантіях безпеки.

Також заплановано контакти з американською стороною.

За інформацією Financial Times, яке посилається на чотирьох високопосадовців, обізнаних із питанням, лідери країн "Великої сімки" під час Всесвітнього економічного форуму переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України.

Видання пише, що 21 січня з президентом США і його українським колегою Володимиром Зеленським планують зустрітися лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади, Британії, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як передає The Independent і Трамп, і президент України Володимир Зеленський будуть присутні на саміті в Давосі, який розпочинається сьогодні, але Білий дім заявляє, що наразі немає планів щодо двосторонньої зустрічі.

Втім, сам Зеленський не виключив, що Україна і США можуть підписати в Давосі угоду про відбудову на 800 млрд доларів.​​​​​​​