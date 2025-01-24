Виступ Трампа на форумі в Давосі та направлення на ВЛК в "Резерв+": новини за 23 січня

Направлення на ВЛК можна буде отримати в "Резерв+"

В Україні запустять бета-тестування електронного направлення на ВЛК.

Новий сервіс у застосунку "Резерв+" допоможе зменшити черги та спростити процес для військовозобов’язаних.

Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, як працює новий сервіс:

Користувач надсилає запит через "Резерв+".

Керівник ТЦК підтверджує запит.

Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

Трамп виступив на форумі в Давосі

Вчора, 23 січня, американський президент Дональд Трамп виступив по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі. Він згадав і про російсько-українську війну.

У своєму матеріалі РБК-Україна зібрало головні цитати Трампа.

Відстрочки для викладачів та студентів

Народний депутат Роман Грищук зауважив, що постанова Кабінету Міністрів України про порядок надання відстрочки від призову на військову службу, яка набула чинності 16 січня, викликали занепокоєння у представників освітньої спільноти та народних депутатів, оскільки їх трактування може суперечити Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зокрема він наголосив, що за цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, але не відомо, що буде з викладачами та студентами в літні місяці.

На цю заяву відреагували в Міністерстві освіти й науки України. Вони спростували інформацію про мобілізацію студентів і викладачів, та зауважили, що усі суперечності в документах будуть врегульовані відповідно до чинного законодавства.

Детальніше про це питання, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Пізніше ситуацію також прокоментували у Міноборони.

В Києві двоє дівчат побили школярку

Поліція Києва перевіряє факт побиття школярки в Оболонському районі.

Як повідомили правоохоронці, інформацію про інцидент було виявлено під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з Telegram-каналів було опубліковано відео, на якому двоє дівчат б’ють неповнолітню по обличчю.

В Україні вигадали, як залучити до армії 18-річних, але без мобілізації

Колишній командир 93 ОМБр, а нині заступник керівника ОП Павло Паліса заявив в інтерв'ю AP, що Україна вивчає нові варіанти призову, оскільки наявна система призову, успадкована від радянських часів, перешкоджає прогресу.

Однією з ініціатив є план, який Паліса назвав "чесним контрактом". Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

МЗС висловилось щодо майбутніх "виборів" президента Білорусі

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна не вважає дострокові вибори в Білорусі демократичними та прозорими та підтримує білоруський народ у прагненні до свободи.

Тихий прокоментував дострокові президентські вибори в Білорусі, заплановані на 26 січня. Він заявив, що голосування не відповідає стандартам демократичності та прозорості.

Росіяни розстріляли українських полонених

Вчора уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених.

Тихий повідомив, що Україна звернулась до міжнародних організацій.