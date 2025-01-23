У Міноборони роз'яснили ситуацію з відстрочками викладачів та студентів

Уряд уточнив правила надання відстрочки для студентів та викладачів. Канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Міноборони зауважило, що зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці.

"Важливо: канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку ", - наголосили в міністерстві.

Студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Раніше цей термін складав три місяці.

В Міністерстві зауважили, що правила надання відстрочки для студентів та викладачів передбачають:

"Постанова КМУ від 31 грудня 2024 року №1558 уточнила правила надання відстрочки для здобувачів освіти та педагогічних працівників", - наголосили в Міноборони.

Відстрочка та мобілізація студентів й викладачів

Нагадаємо, що раніше сьогодні народний депутат Роман Грищук зауважив, що постанова Кабінету Міністрів України про порядок надання відстрочки від призову на військову службу, яка набула чинності 16 січня, викликали занепокоєння у представників освітньої спільноти та народних депутатів, оскільки їх трактування може суперечити Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зокрема він наголосив, що за цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, але не відомо, що буде з викладачами та студентами в літні місяці.

На цю заяву відреагували в Міністерстві освіти й науки України. Вони спростували інформацію про мобілізацію студентів і викладачів, та зауважили, що усі суперечності в документах будуть врегульовані відповідно до чинного законодавства.

Детальніше про це питання, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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