Без відвідування ТЦК. Відтепер направлення на ВЛК можна буде отримати в "Резерв+"

В Україні запускають бета-тестування електронного направлення на ВЛК. Новий сервіс у застосунку "Резерв+" допоможе зменшити черги та спростити процес для військовозобов’язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустем Умєров.

"Робимо перший крок до цифровізації військово-лікарських комісій. Розпочинаємо бета-тестування нового сервісу - електронного направлення на ВЛК - у застосунку "Резерв+", - розповів Умєров.

Він пояснив, що військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах, однак завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим.

Як працює новий сервіс:

Користувач надсилає запит через "Резерв+".

Керівник ТЦК підтверджує запит.

Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

"У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК", - зауважив міністр.

Мета бета-тестування - перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами "Резерв+" та вдосконалити його до моменту повноцінного запуску.

Долучитись до бета-тестування можна за посиланням.

Наступним кроком, за словами Умєрова, стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ.

"Вже з осені 2025 року в "Резерв+" можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність. Цифровізація - це прозора, справедлива та зручна система, яка спрощує життя наших громадян. Ми крок за кроком змінюємо підхід до роботи ВЛК, створюючи комфортні умови для всіх українців", - підсумував він.