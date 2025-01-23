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Без відвідування ТЦК. Відтепер направлення на ВЛК можна буде отримати в "Резерв+"

Україна, Четвер 23 січня 2025 15:29
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Без відвідування ТЦК. Відтепер направлення на ВЛК можна буде отримати в "Резерв+" Фото: направлення на ВЛК можна отримати в "Резерв+" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні запускають бета-тестування електронного направлення на ВЛК. Новий сервіс у застосунку "Резерв+" допоможе зменшити черги та спростити процес для військовозобов’язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустем Умєров.

"Робимо перший крок до цифровізації військово-лікарських комісій. Розпочинаємо бета-тестування нового сервісу - електронного направлення на ВЛК - у застосунку "Резерв+", - розповів Умєров.

Він пояснив, що військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах, однак завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим.

Як працює новий сервіс:

  • Користувач надсилає запит через "Резерв+".
  • Керівник ТЦК підтверджує запит.
  • Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

"У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК", - зауважив міністр.

Мета бета-тестування - перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами "Резерв+" та вдосконалити його до моменту повноцінного запуску.

Долучитись до бета-тестування можна за посиланням.

Наступним кроком, за словами Умєрова, стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ.

"Вже з осені 2025 року в "Резерв+" можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність. Цифровізація - це прозора, справедлива та зручна система, яка спрощує життя наших громадян. Ми крок за кроком змінюємо підхід до роботи ВЛК, створюючи комфортні умови для всіх українців", - підсумував він.

Реформа ВЛК

Нагадаємо, раніше Міноборони розкрило деталі реформи електронного ВЛК.

Відомо, що вона проходитиме в три етапи, перший з яких розпочнеться вже наприкінці лютого цього року.

Ще до цього РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони України анонсувало важливу реформу, яка спростить процедуру отримання направлення на ВЛК.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що міністр оборони України Рустем Умєров раніше вже пояснив, що передбачає реформа військово-лікарських комісій.

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