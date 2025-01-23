Про Путіна, угоду для України та можливу роль Китаю. Що сказав Трамп у Давосі

Президент США Дональд Трамп виступив по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі. Він зробив низку заяв, зокрема про російсько-українську війну.

Перша частина вступної промови Трампа в Давосі багато в чому перегукувалася з тим, що він казав на інавгурації. Потім президент США заявив, що вже зараз можна спостерігати, як зростає впевненість Америки в собі.

За його словами, відтоді, як він переміг на виборах, економіка США зросла на 120 млрд доларів. І вона знову стала дуже привабливою для інвестицій.

"Oracle, SoftBank і OpenAI оголосили про вкладення на 500 млрд доларів в інфраструктуру штучного інтелекту. Інші компанії теж оголосили інвестиції на мільярди доларів. Усе це принесе трильйони доларів Америці", - заявив Трамп.

Він також зазначив, що Саудівська Аравія готова інвестувати 600 млрд доларів. "Але я хочу, щоб принц (мається на увазі наслідний принц Мухаммед бін Салман, - ред.) заокруглив цю суму до 1 трлн. Тому що ми з ними добре поводимося", - сказав він.

Якими будуть відносини США з іншими країнами

Трамп звернувся до світових лідерів із закликом знизити процентні ставки.

"Ми знижуємо процентні ставки, і ви повинні знизити їх... Я думаю, що багато чого зараз відбудеться в різних країнах. Навіть Китай, з яким ми в складних відносинах, розуміє, що Америка знову відкрита для бізнесу, і яке майбутнє на нас чекає завдяки американському лідерству", - підкреслив він.

За його словами, нова адміністрація "вимагатиме поваги" від інших країн.

"Наприклад, із Канадою в нас величезний торговельний дефіцит. Я їм кажу, що вони завжди можуть стати американським штатом, і тоді в нас не буде такого дефіциту. Але Канада - це непростий партнер. І неправильно, що в нас 200 чи 250 млрд доларів торгового дефіциту. Нам не потрібно, щоб вони виробляли наші машини, нам не потрібна їхня деревина та інші товарні позиції", - сказав Трамп.

Він додав, що хоче, щоб до США всі ставилися "справедливо і з повагою". "Я вважаю, трапиться багато позитивних речей. Не тільки для нашої країни, а й для наших союзників і партнерів", - зазначив президент.

Політика щодо Європи

На думку Трампа, Європейський Союз "дуже несправедливо ставиться" до США. Він поскаржився на високі податки, мита і те, що європейські країни не приймають американські товари і продукти, хоча свої продають в Америку.

"Вони наклали тарифи на деякі речі, які ускладнюють наш експорт до Європи. У нас торговий дисбаланс на сотні мільярдів доларів, усі цим незадоволені. Мої друзі в ЄС хочуть конкурувати, але конкурувати в таких умовах неможливо", - сказав Трамп.

Він також назвав "монументальною" бюрократію в Європі. А ще розкритикував судові процеси проти компаній зі США.

"Вони намагалися засудити Apple і виграли 15 або 16 млрд. Сотні мільярдів відсудили в Google. Я вважаю, вони просто стягують "мзду" з наших компаній", - додав Трамп.

А ще він пообіцяв гарантувати поставки скрапленого природного газу (СПГ), якщо європейські та американські компанії домовляться про угоду.

Нова вимога до країн НАТО

"Мені хотілося б попросити країни НАТО збільшити оборонні витрати до 5%. Раніше ця планка становила 2%. І багато країн не платили навіть цього", - заявив президент США.

За його словами, раніше США покривали різницю в оборонних витратах. "Я вважаю, що це було несправедливо. Але багато чого було несправедливо по відношенню до нашої країни", - додав він.

Мирна угода між Україною та РФ

Трамп нагадав, що ще до вступу на посаду його команда сприяла домовленостям між Ізраїлем і ХАМАС щодо припинення вогню в Секторі Газа та звільнення заручників. Він сподівається, що "прекрасне видовище" з поверненням людей до своїх родин триватиме.

"Ми працюватимемо над тим, щоб домогтися мирної угоди між Росією та Україною. Тисячі загинули під час цієї воєнної кампанії. Ніхто нічого подібного не бачив. Мільйони українців і мільйони росіян страждають. Ніхто нічого подібного не бачив із часів Другої світової війни", - підкреслив Трамп.

ОПЕК і Саудівська Аравія давно могли покласти край війні

На думку Трампа, якби провідні виробники нафти знизили ціни на неї, війна Росії проти України давно б закінчилася. Ймовірно, малося на увазі, що через низькі ціни Москві не вистачило б грошей на фінансування війни.

"Я хочу попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціну на нафту. Я здивований, чому вони не зробили цього до виборів. Якби ціна знизилася, то і війна Росії проти України закінчилася б швидко. Але в міру того, як ціни залишаються високими, війна триватиме. Ви можете покласти край цій війні, знизивши ціну на нафту. Це давно вже треба було зробити, це було безвідповідально було з вашого боку", - зазначив він.

Зустріч із Путіним заради миру в Україні

"Я буду радий зустрітися з Путіним, для того, щоб покласти край цій війні. Мільйони життів, прекрасні молоді люди гинуть на полі битви", - заявив Трамп.

Він зазначив, що в полі немає нічого, що може зупинити кулю, крім людського тіла, і люди гинуть.

"Я бачив фото того, що відбувається. Це справжня кривава бійня. Я не кажу навіть про економічні втрати, втрату природних ресурсів. Я кажу про втрачені людські життя. Міста руйнуються, одна будівля за іншою. Ми маємо просто зупинити цей жах", - додав президент США.

Китай допоможе зупинити війну РФ проти України?

Коментуючи відносини з Китаєм, Трамп заявив, що хоче рівних правил гри, і нинішній торговий дефіцит на 1,1 трлн доларів - це нерозумна цифра.

За його словами, США не потрібні "чудові відносини" з Китаєм, а просто справедливі, як і з іншими країнами. Він зазначив, що Сі Цзіньпін йому подобається, але Америка не може постійно йти на поступки.

"Так, коли COVID прийшов з Уханя, це наклало свій відбиток. Проте ми відмінно взаємодіяли і сподіваємося, що продовжимо. Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною і Росією. Я згадав про це до речі під час телефонного дзвінка з президентом Сі. Сподіваюся, ми зможемо об'єднати зусилля і покласти цьому край", - додав Трамп.

Скорочення ядерних арсеналів США, Росії та Китаю

Трамп хотів би за час своєї каденції домогтися прогресу в денуклеаризації. Він зазначив, що стратегічні ядерні сили Китаю зараз менш масштабні, ніж у США, але "я думаю, вони намагатимуться нас наздогнати".

"І мені б хотілося, щоб Путін теж почав скорочувати свої стратегічні ядерні сили. Ми повинні задуматися над тим, як провести таку денуклеаризацію. Ми з Путіним до цього прагнули, у нас була хороша розмова з Китаєм, ми могли б їх залучити. Це була б прекрасна ініціатива для всієї планети", - сказав він.

***

Фінальним стало питання, чи завершиться війна Росії проти України до наступного форуму в Давосі в січні 2026-го, на якому чекають особистої присутності Трампа.

"Із цим питанням потрібно звернутися до Росії, тому що Україна готова... Путін ніколи б не розв'язав війну під час моєї каденції. А тепер у нас на руках зруйновані міста і загиблі люди", - відповів він і додав, що людські втрати в цій війні можуть бути набагато вищими, ніж усі думають.