Вистави та спорт: Стефанчук пояснив, навіщо депутати хочуть їздити за кордон
У Раді не підписують депутатам відрядження за кордон без конкретного ефекту для України. Парламентська діяльність не про участь у виставах чи спостереження за змаганнями.
Про це розповів голова Верховної ради Руслан Стефанчук у великому інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, виїзди за межі України мають бути обґрунтованими і приносити конкретну користь країні.
"Але якщо ти мені пишеш заяву: прошу відрядити мені до Сполучених Штатів Америки для участі у виставі "Мами по скайпу", або взяти участь в якомусь спортивному змаганні, спостерігати за ним - вибачте мені, це точно не парламентська діяльність", - заявив Стефанчук.
За його словами, відмови у відрядженні найчастіше отримують ті, хто не може показати жодного результату після попередніх поїздок. І хоча найбільше скарг надходить від опозиційних депутатів, правила - єдині для всіх.
"Є люди, які вважають себе неперевершеними дипломатами, але до останнього часу не подали ні одного звіту про своє відрядження, аж поки я вже сказав: я тобі наступне відрядження не дам, поки ти не привезеш якийсь звіт, воно ж повинно залишитися в парламенті", - підкреслив спікер парламенту.
Щільний графік
Стефанчук нагадав, що навіть поїздка за власний кошт рахується як відрядження, а отже, депутат отримує зарплату.
І якщо вона не має жодного зв’язку з представленням Верховної Ради - таке рішення не підтримується.
Він також розповів про власний підхід до відряджень. За його словами, кожна поїздка має щільний графік - по 30–35 двосторонніх зустрічей за два дні. І саме такий підхід має бути стандартом.
"Ще раз кажу, для мене вкрай важлива ефективність, а не просто час, який проведений за кордоном. Час, який ти проводиш за кордоном, ти повинен максимально ефективно використати для того, щоб щось змінилося в Україні", - резюмував спікер.
У завершенні Стефанчук додав: попри бажання зберігати єдність у парламенті, він не виключає, що згодом розповість більше - можливо, навіть у формі книги.
Критика Зеленського
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що деякі народні депутати регулярно вирушають у закордонні відрядження. Зокрема, зараз половина Ради перебуває на Молитовному сніданку в США.
Зеленський уточнив, що проблема не у візиті нардепів до США, а "в постійних відрядженнях нардепів, які повинні замість цього працювати на людей".
Також варто нагадати, що новий голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко раніше заявляв про те, що представникам органів місцевого самоврядування та працівникам КМДА можуть ускладнити відрядження за кордон.
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