Вистави та спорт: Стефанчук пояснив, навіщо депутати хочуть їздити за кордон

У Раді не підписують депутатам відрядження за кордон без конкретного ефекту для України. Парламентська діяльність не про участь у виставах чи спостереження за змаганнями.

За його словами, виїзди за межі України мають бути обґрунтованими і приносити конкретну користь країні.

"Але якщо ти мені пишеш заяву: прошу відрядити мені до Сполучених Штатів Америки для участі у виставі "Мами по скайпу", або взяти участь в якомусь спортивному змаганні, спостерігати за ним - вибачте мені, це точно не парламентська діяльність", - заявив Стефанчук.

За його словами, відмови у відрядженні найчастіше отримують ті, хто не може показати жодного результату після попередніх поїздок. І хоча найбільше скарг надходить від опозиційних депутатів, правила - єдині для всіх.

"Є люди, які вважають себе неперевершеними дипломатами, але до останнього часу не подали ні одного звіту про своє відрядження, аж поки я вже сказав: я тобі наступне відрядження не дам, поки ти не привезеш якийсь звіт, воно ж повинно залишитися в парламенті", - підкреслив спікер парламенту.

Щільний графік

Стефанчук нагадав, що навіть поїздка за власний кошт рахується як відрядження, а отже, депутат отримує зарплату.

І якщо вона не має жодного зв’язку з представленням Верховної Ради - таке рішення не підтримується.

Він також розповів про власний підхід до відряджень. За його словами, кожна поїздка має щільний графік - по 30–35 двосторонніх зустрічей за два дні. І саме такий підхід має бути стандартом.

"Ще раз кажу, для мене вкрай важлива ефективність, а не просто час, який проведений за кордоном. Час, який ти проводиш за кордоном, ти повинен максимально ефективно використати для того, щоб щось змінилося в Україні", - резюмував спікер.

У завершенні Стефанчук додав: попри бажання зберігати єдність у парламенті, він не виключає, що згодом розповість більше - можливо, навіть у формі книги.