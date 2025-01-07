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Київським чиновникам можуть ускладнити відрядження за кордон: що пропонують

Вівторок 07 січня 2025 12:46
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Київським чиновникам можуть ускладнити відрядження за кордон: що пропонують Фото: Тимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві розглянуть питання відрядження за кордон представників органів місцевого самоврядування й працівників Київської міської держадміністрації за погодженням Ради оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голову Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

Як пояснив Ткаченко, сьогодні узгодження виїздів посадовців та співробітників КМВА здійснюється без залучення Ради оборони.

"Окрім того, варто наголосити: усі відрядження фінансуються коштом громади Києва. Тому кожен виїзд повинен бути обґрунтованим і необхідним. Кожен такий випадок розглядатиметься індивідуально", - зауважив голова КМВА.

Він додав, що ініціюватиме залучення Служби безпеки України (СБУ) та Національної поліції до розгляду службових відряджень.

"Такий підхід вже успішно використовується військовими адміністраціями в сусідніх областях", - відзначив Ткаченко.

Також додамо, що Рада оборони Києва також розгляне питання зміни режиму роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги й ліквідації пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів з вулиць міста.

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