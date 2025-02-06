Зеленський дорікнув нардепам за постійні відрядження: половина Ради зараз у США

Деякі народні депутати регулярно вирушають у закордонні відрядження. Зокрема, зараз половина Ради перебуває на Молитовному сніданку в США.

Про це під час спілкування з представниками ЗМІ з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ ".

Глава держави зазначив, що хотів би, "щоб гілки влади в Україні були на роботі".

"Я постійно виглядаю людиною, яка не дає нашим парламентарям жити в постійному відрядженні. Сьогодні в нас у Молитовний сніданок у Сполучених Штатах Америки. Це дуже важливо, коли близько половини парламенту України перебуває на цьому сніданку, а не в Херсоні, не в Харківській області, не в Запоріжжі, не в Сумах", - додав Зеленський.

Він уточнив, що проблема не у візиті до США, а "в постійних відрядженнях нардепів, які повинні замість цього працювати на людей".

При цьому, за словами президента, йдеться не про всіх народних депутатів.

Також Зеленський додав, що він "дуже задоволений роботою парламенту, але він, на жаль, працює не щодня".