Вистачить і для Ірану? ЗСУ оцінили, чи може Москва дати літаки Тегерану в умовах війни

"Знаєте, в Росії достатньо авіаційної техніки. Мова йде про тисячі одиниць, сотні розташовані ближче до України на 40 летовищах. Це як гелікоптери, так і літаки. Те, що дійсно знищено вже чималу кількість, це 280 літаків і 264 ворожих гелікоптери", - каже Ігнат.

За його словами, це своєю чергою вдарило по окупантах, адже ця техніка, яку вони використовували в агресії проти України є досить новою.

"Йдеться про Су-30, Су-34, Су-35 та вертольоти Ка-52. Це суттєво вдарило по їхньому потенціалу бойовому. Але в Росії на зберіганні ще є і МіГ-29, і Су-27 та інші типи. Мова йде про тисячі, які вони можуть зняти зі зберігання та передати. Навіть відремонтувати на своїх авіаремонтних заводах і натомість поділитися своєю технікою з Іраном", - зазначив Ігнат.

Він підсумував, завдання всього світу тиснути на Іран, "щоб Росія не отримувала ці "товари". Особливого балістичні ракети, про які зараз йде мова".

Нагадаємо, як повідомили аналітики Інституту вивчення війни ISW, Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на зброю. Йдеться про передачу росіянами ППО та літаків.

Тим часом в Білому домі прогнозують, що співпраця Росії та Ірану у військовій сфері перетворилась на "повноцінне оборонне партнерство", яке зросте найближчими місяцями.

На що в Офісі президента попередили, військова співпраця РФ та Ірану вже не лише стосується питання війни в Україні, а стала проблемою глобальної безпеки.

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