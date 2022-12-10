ua ru
Сб, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Вісь зла сформована": у Зеленського попередили світ про загрозу співпраці РФ та Ірану

Новость на русском →
Київ, Субота 10 грудня 2022 14:09
"Вісь зла сформована": у Зеленського попередили світ про загрозу співпраці РФ та Ірану Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Військова співпраця Росії та Ірану вже не лише стосується питання війни в Україні. Це вже стосується глобальної безпеки, тож світ має реагувати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Вісь зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використають для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС. Це вже не питання України. Це питання глобальної безпеки. Будемо мовчки спостерігати?" - написав Подоляк.

Військова співпраця Росії та Ірану

Зазначимо, нещодавно в Білому домі висловили занепокоєння та спрогнозували, що співпраця Росії та Ірану у військовій сфері перетворилась на "повноцінне оборонне партнерство", яке зросте найближчими місяцями.

За даними американського Інституту вивчення війни ISW, Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на зброю. Йдеться про передачу росіянами ППО та літаків.

Зокрема, раніше з'явилася інформація, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км.

Додамо, що українське МЗС раніше вже попереджало Іран про наслідки, які торкнуться Тегерану в разі ухвалення такого рішення щодо допомоги Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ірина Подоляк Іран Офіс президента
NEWS
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці