Не хватает больше 3 тысяч врачей. В оккупации обостряется гуманитарный кризис, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Центр национального сопротивления ".

"По предварительным подсчетам на временно оккупированных территориях не хватает более трех тысяч медиков. Также сохраняется дефицит лекарств. Ведь россияне полностью переориентировали медицинскую систему на ВОТ для обслуживания оккупационных войск", - пишет пресс-служба.

Российские террористы требуют у гражданских оформления всех российских документов в обмен на получение квалифицированной медицинской помощи. Украинское подполье пытается оказывать медицинскую помощь людям на дому или в приспособленных для этого помещениях медицинских пунктов учреждений.

"По возможности формируйте запас медикаментов первой необходимости и осваивайте базовые правила оказания первичной домедицинской помощи", - добавили в "Центре национального сопротивления".

Принудительная "паспортизация" в оккупации

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на временно оккупированных территориях. В случае отказа от российского триколора и других документов террористы могут прибегать к угрозам и шантажу.

В частности, в своих методах по принудительной "паспортизации" оккупанты использовали местных предателей. Так, накануне было объявлено о подозрении четырем жителям Херсона, навязывавшим российские паспорта украинцам во время оккупации города.

Также недавно террористы придумали новую "схему" - предлагают выплатить по 10 тысяч рублей за отказ от украинского гражданства.