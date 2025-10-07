Офіцер ЗСУ відправив військових крутити шаурму замість служби, виплачуючи "бойові", - ДБР

Також протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у себе вдома.

Також відомо, що військові звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Жінка фактично керувала їхньою діяльністю - розподіляла обов’язки та контролювала заробіток.

За даними слідства, бійці щомісяця отримували повне грошове забезпечення від держави, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях.

Масштаби втрат бюджету склали понад 4 млн гривень.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військових від служби. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували вказівки командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману.