Офіцер ЗСУ відправив військових крутити шаурму замість служби, виплачуючи "бойові", - ДБР

Чиновник однієї з військових частин Донеччини відправив підлеглих працювати на його родину замість служби в ЗСУ. Зокрема бійці працювали у кіоску з шаурмою, який належав дружині офіцера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
Також протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у себе вдома.
Також відомо, що військові звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Жінка фактично керувала їхньою діяльністю - розподіляла обов’язки та контролювала заробіток.
За даними слідства, бійці щомісяця отримували повне грошове забезпечення від держави, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях.
Масштаби втрат бюджету склали понад 4 млн гривень.
Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військових від служби. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували вказівки командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману.
Нагадаємо, нещодавно слідчі викрили командира військової частини, який понад півтора року використовував підлеглих для будівництва власного житла.
Раніше ДБР викрило заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин Закарпаття, який організував схему поборів з підлеглих.