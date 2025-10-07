Офицер ВСУ отправил военных крутить шаурму вместо службы, выплачивая "боевые", - ГБР

Также в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы у себя дома.

Также известно, что военные возвели и обслуживали киоск по продаже шаурмы, который принадлежал жене офицера. Женщина фактически руководила их деятельностью - распределяла обязанности и контролировала заработок.

По данным следствия, бойцы ежемесячно получали полное денежное обеспечение от государства, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях.

Масштабы потерь бюджета составили более 4 млн гривен.

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военных от службы. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, которые выполняли указания командира. Они обвиняются в уклонении от несения военной службы путем обмана.