Підлеглі командира ЗСУ півтора роки будували йому будинок замість служби, - ДБР

Рівне, Вівторок 23 вересня 2025 12:08
UA EN RU
Підлеглі командира ЗСУ півтора роки будували йому будинок замість служби, - ДБР Фото: командир задіяв трьох підлеглих до будування свого житла (facebook.com dbr.gov.ua)
Автор: Маловічко Юлія

Слідчі викрили командира військової частини з Рівного, який понад півтора року використовував підлеглих для будівництва власного житла. Офіційно підлеглі були на службі у той час, коли займались будівництвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"До проведення будівельних робіт замість несення служби посадовець долучив трьох підлеглих військових, серед яких були двоє водіїв та електрик. Вони здійснювали ремонтні роботи в будинку керівника у Львівській області", - повідомили слідчі.

Як вже зазначалось, за документами вказані військові нібито несли службу на місці дислокації у Рівному, за що отримували щомісячне державне забезпечення.

Слідство з’ясувало, що будівництво триває із березня 2024 року і що за цей період із бюджету військової частини протиправно виплатили понад 1,3 млн гривень.

Під час проведення обшуків за місцем будівництва виявили двох військових, які зводили дім для командира, а також грамоти, виписані їм "за сумлінну службу".

Фото: слідчі ДБР затримали командира в Рівному (dbr.gov.ua)

"Наразі вони (військові - ред.) уже повернулися до виконання своїх службових обов’язків. Ще один із "будівельників" із липня несе службу в Сумській області", - зазначили в бюро.

Командира затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,3 млн гривень. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин Закарпаття, який організував схему поборів з підлеглих.

Ще РБК-Україна повідомляло, що майор однієї з військових частин у Сумській області налагодив "схему" з виплатами. Він фальсифікував відрядження підлеглих у зону бойових дій, хоча ті фактично залишалися в штабі в Сумах.

Рівне ДБР Збройні сили України
