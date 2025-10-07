ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Офіцер ЗСУ відправив військових крутити шаурму замість служби, виплачуючи "бойові", - ДБР

Вівторок 07 жовтня 2025 11:10
UA EN RU
Офіцер ЗСУ відправив військових крутити шаурму замість служби, виплачуючи "бойові", - ДБР Фото: замначальника підрозділу змушував підлеглих працювати на нього особисто (Facebook ДБР)
Автор: Маловічко Юлія

Чиновник однієї з військових частин Донеччини відправив підлеглих працювати на його родину замість служби в ЗСУ. Зокрема бійці працювали у кіоску з шаурмою, який належав дружині офіцера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Також протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у себе вдома.

Також відомо, що військові звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Жінка фактично керувала їхньою діяльністю - розподіляла обов’язки та контролювала заробіток.

За даними слідства, бійці щомісяця отримували повне грошове забезпечення від держави, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях.

Масштаби втрат бюджету склали понад 4 млн гривень.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військових від служби. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували вказівки командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману.

Нагадаємо, нещодавно слідчі викрили командира військової частини, який понад півтора року використовував підлеглих для будівництва власного житла.

Раніше ДБР викрило заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин Закарпаття, який організував схему поборів з підлеглих.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Збройні сили України Військовий
Новини
РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація
РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії