Офицер ВСУ отправил военных крутить шаурму вместо службы, выплачивая "боевые", - ГБР

Вторник 07 октября 2025 11:10
Офицер ВСУ отправил военных крутить шаурму вместо службы, выплачивая "боевые", - ГБР Фото: замначальника подразделения заставлял подчиненных работать на него лично (Facebook ГБР)
Автор: Маловичко Юлия

Чиновник одной из воинских частей Донецкой области отправил подчиненных работать на его семью вместо службы в армии. В частности бойцы работали в киоске с шаурмой, который принадлежал жене офицера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Также в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы у себя дома.

Также известно, что военные возвели и обслуживали киоск по продаже шаурмы, который принадлежал жене офицера. Женщина фактически руководила их деятельностью - распределяла обязанности и контролировала заработок.

По данным следствия, бойцы ежемесячно получали полное денежное обеспечение от государства, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях.

Масштабы потерь бюджета составили более 4 млн гривен.

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военных от службы. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, которые выполняли указания командира. Они обвиняются в уклонении от несения военной службы путем обмана.

Напомним, недавно следователи разоблачили командира воинской части, который более полутора лет использовал подчиненных для строительства собственного жилья.

Ранее ГБР разоблачило заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей Закарпатья, который организовал схему поборов с подчиненных.

