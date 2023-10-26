Високий суд Лондона не дозволив олігарху Фрідману повернутися до Британії

Фрідман подав до суду на Управління зі здійснення фінансових санкцій Британії після того, як воно відмовилося дозволити йому витрачати 30 000 фунтів на місяць на свій особняк за 65 мільйонів фунтів.

Фрідман також хотів, щоб йому дозволили витрачати гроші на співробітників, не пов'язаних із безпекою, включно з водієм. За його словами, у цьому йому було відмовлено на підставі, що він може користуватися громадським транспортом.

Однак він відмовився від своєї заяви про можливість заплатити водієві після того, як виїхав із Великої Британії до Ізраїлю, а потім до Росії незадовго до слухань минулого тижня.

Суд відмовився дозволити Фрідману повернутися до Британії

Управління зі здійснення фінансових санкцій Британії заявило, що воно вже дозволило Фрідману погашати заборгованість і здійснювати одноразові виплати на загальну суму близько 1,4 мільйона фунтів, а також майбутні виплати в розмірі 760 000 фунтів на рік.

У своєму письмовому рішенні в четвер суддя Пушпіндер Сайні відхилив позов Фрідмана проти OFSI, заявивши, що його рішення було законним.

Адвокати Фрідмана сказали Сайні, що він бажає мати можливість повернутися до Великої Британії, але Сайні заявив у своїй постанові, що повернення Фрідмана "не буде можливим", оскільки на нього фактично поширюється заборона на поїздки.

Представник британського уряду привітав рішення суду і заявив, що це показує працездатність режиму ліцензування фінансових санкцій у країні.

Кримінальне переслідування Фрідмана в Україні

Нещодавно детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману щодо відмивання 100 млн гривень через український "Сенс Банк" (раніше "Альфа-банк").

Також Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Він профінансував на мільярди рублів декілька оборонних заводів в Росії.