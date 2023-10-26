Высокий суд Лондона не разрешил олигарху Фридману вернуться в Британию

Высокий суд Лондона отказал в удовлетворении иска российскому олигарху Михаилу Фридману. Он хотел вернуться в Британию и тратить деньги на свой особняк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фридман подал в суд на Управление по осуществлению финансовых санкций Британии после того, как оно отказалось разрешить ему тратить 30 000 фунтов в месяц на свой особняк за 65 миллионов фунтов.
Фридман также хотел, чтобы ему разрешили тратить деньги на сотрудников, не связанных с безопасностью, включая водителя. По его словам, в этом ему было отказано на основании, что он может пользоваться общественным транспортом.
Однако он отказался от своего заявления о возможности заплатить водителю после того, как уехал из Великобритании в Израиль, а затем в Россию незадолго до слушаний на прошлой неделе.
Управление по осуществлению финансовых санкций Британии заявило, что оно уже разрешило Фридману погашать задолженность и осуществлять единовременные выплаты на общую сумму около 1,4 миллиона фунтов, а также будущие выплаты в размере 760 000 фунтов в год.
В своем письменном решении в четверг судья Пушпиндер Сайни отклонил иск Фридмана против OFSI, заявив, что его решение было законным.
Адвокаты Фридмана сказали Сайни, что он желает иметь возможность вернуться в Великобританию, но Сайни заявил в своем постановлении, что возвращение Фридмана "не будет возможным", поскольку на него фактически распространяется запрет на поездки.
Представитель британского правительства приветствовал решение суда и заявил, что это показывает работоспособность режима лицензирования финансовых санкций в стране.
Недавно детективы Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману об отмывании 100 млн гривен из-за украинского "Сенс Банка" (ранее "Альфа-банк").
Также Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов России.
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