Высокий суд Лондона не разрешил олигарху Фридману вернуться в Британию

Фридман подал в суд на Управление по осуществлению финансовых санкций Британии после того, как оно отказалось разрешить ему тратить 30 000 фунтов в месяц на свой особняк за 65 миллионов фунтов.

Фридман также хотел, чтобы ему разрешили тратить деньги на сотрудников, не связанных с безопасностью, включая водителя. По его словам, в этом ему было отказано на основании, что он может пользоваться общественным транспортом.

Однако он отказался от своего заявления о возможности заплатить водителю после того, как уехал из Великобритании в Израиль, а затем в Россию незадолго до слушаний на прошлой неделе.

Суд отказался разрешить Фридману вернуться в Британию

Управление по осуществлению финансовых санкций Британии заявило, что оно уже разрешило Фридману погашать задолженность и осуществлять единовременные выплаты на общую сумму около 1,4 миллиона фунтов, а также будущие выплаты в размере 760 000 фунтов в год.

В своем письменном решении в четверг судья Пушпиндер Сайни отклонил иск Фридмана против OFSI, заявив, что его решение было законным.

Адвокаты Фридмана сказали Сайни, что он желает иметь возможность вернуться в Великобританию, но Сайни заявил в своем постановлении, что возвращение Фридмана "не будет возможным", поскольку на него фактически распространяется запрет на поездки.

Представитель британского правительства приветствовал решение суда и заявил, что это показывает работоспособность режима лицензирования финансовых санкций в стране.

Уголовное преследование Фридмана в Украине

Недавно детективы Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману об отмывании 100 млн гривен из-за украинского "Сенс Банка" (ранее "Альфа-банк").

Также Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов России.