Високий ризик - висока нагорода. Україна готова продати держкомпанії для укріплення економіки

"Україна шукає інвесторів, достатньо сміливих, щоб зробити ставку на те, що вона зможе відбити російське вторгнення за допомогою простої пропозиції: високий ризик може запропонувати високу винагороду", - пише видання.

Якщо законодавці погодять зміни на сесії, яка відбудеться на початку травня, Київ зможе заробити щонайменше 400 млн доларів в найкращому випадку, продавши підприємства. Ще 190 мільйонів доларів може принести оренда сільськогосподарських земель.

"Є ринки, що розвиваються, і є ринок надзвичайних ситуацій, і як ринок надзвичайних ситуацій ми є єдиним у своєму роді", - розповів Умеров.

Зазначається, що Україна повинна фінансувати свої військові зусилля й тримати на плаву інституції. Зокрема вливання капіталу та оновлення менеджменту в державних компаніях можуть допомогти пожвавити економіку.

"Якщо ми не продамо їх цього року, то наступного року їхньою єдиною цінністю буде нерухомість, а ще через рік - лише земля, на якій вони стоять", - каже Умеров.

Україна очікує отримати 6 млрд гривень від продажу компаній цього року. Умеров, зі свого боку, стверджує, що наша країна потенційно може отримати в чотири рази більше, якщо плани з продажу та лізингу будуть реалізовані. Це залежатиме від законодавців, які повинні спочатку схвалити законодавство про відновлення приватизації великих компаній і дозволити фонду консолідувати державні сільськогосподарські землі, які можуть бути здані в оренду. Воодночас законодавці поділяються на дві гри: ті хто підтримує продаж, й ті хто цього не бажає.

"Якщо парламент проштовхне закони - як очікують Умеров та його колеги з фонду - компанії, серед яких виробник аміаку Одеський припортовий завод, виробник титану United Mining та Запорізький титано-магнієвий комбінат, виробник інсуліну "Індар" та енергогенеруюча компанія ПАТ "Центренерго", мають розпочати продаж не пізніше третього кварталу", - додає видання.

Якщо ж парламент не проштовхне закони, альтернативою буде перехід до створення спільних підприємств з іншими державними компаніями, що допоможе зменшити навантаження на держфінанси.

Іншим джерелом потенційних надходжень є конфіскація компаній, які пов'язані з Росією в Україні.

"Більшість інвесторів, з якими я спілкувався - це корпоративні та інституційні інвестори - сказали, що для них український ринок зовсім не привабливий. Але з точки зору справедливості, з точки зору бажання підтримати Україну - це так", - додав Умеров.