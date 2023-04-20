Высокий риск - высокая награда. Украина готова продать госкомпании для укрепления экономики

"Украина ищет инвесторов, достаточно смелых, чтобы сделать ставку на то, что она сможет отразить российское вторжение с помощью простого предложения: высокий риск может предложить высокое вознаграждение", - пишет издание.

Если законодатели согласуют изменения на сессии, которая состоится в начале мая, Киев сможет заработать не менее 400 млн долларов в лучшем случае, продав предприятия. Еще 190 миллионов долларов может принести аренда сельскохозяйственных земель.

"Есть развивающиеся рынки, и есть рынок чрезвычайных ситуаций, и как рынок чрезвычайных ситуаций мы являемся единственным в своем роде", - рассказал Умеров.

Отмечается, что Украина должна финансировать свои военные усилия и держать на плаву институты. В частности вливание капитала и обновление менеджмента в государственных компаниях могут помочь оживить экономику.

"Если мы не продадим их в этом году, то в следующем году их единственной ценностью будет недвижимость, а еще через год - только земля, на которой они стоят", - говорит Умеров.

Украина ожидает получить 6 млрд гривен от продажи компаний в этом году. Умеров, со своей стороны, утверждает, что наша страна потенциально может получить в четыре раза больше, если планы по продаже и лизингу будут реализованы. Это будет зависеть от законодателей, которые должны сначала одобрить законодательство о возобновлении приватизации крупных компаний и позволить фонду консолидировать государственные сельскохозяйственные земли, которые могут быть сданы в аренду. При этом законодатели делятся на две игры: те кто поддерживает продажу, и те кто этого не желает.

"Если парламент протолкнет законы - как ожидают Умеров и его коллеги из фонда - компании, среди которых производитель аммиака Одесский припортовый завод, производитель титана United Mining и Запорожский титано-магниевый комбинат, производитель инсулина "Индар" и энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго", должны начать продажу не позднее третьего квартала", - добавляет издание.

Если же парламент не протолкнет законы, альтернативой будет переход к созданию совместных предприятий с другими государственными компаниями, что поможет уменьшить нагрузку на госфинансы.

Другим источником потенциальных поступлений является конфискация компаний, которые связаны с Россией в Украине.

"Большинство инвесторов, с которыми я общался - это корпоративные и институциональные инвесторы - сказали, что для них украинский рынок совсем не привлекателен. Но с точки зрения справедливости, с точки зрения желания поддержать Украину - это так", - добавил Умеров.