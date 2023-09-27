Високий рівень небезпеки. Скільки ракетоносіїв вивела РФ у море
Попри те, що наразі жодного російського ракетоносія в морі немає, рівень небезпеки залишається високим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 8 кораблів із них 7 в Чорному та 1 в Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування", - йдеться в повідомленні.
Однак, за даними військових, рівень ракетної загрози лишається високим.
"Щонайменше 3 ракетоносії споряджені і готові до виходу на бойове чергування. Відстежуємо зміни в обстановці, інформуємо оперативно. За сигналами повітряної тривоги дійте зібрано і швидко, переходьте в укриття", - додали в Силах оборони півдня.
Повітряна тривога в Україні
Після обіду в Україні було активовано сигнал повітряної тривоги. Про загрозу повідомляли одразу у кількох областях, у тому числі у Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Житомирській та Полтавській. За даними Повітряних сил ЗСУ, існувала загроза застосування окупантами ракет. Наразі загрози обстрілу вже немає.
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