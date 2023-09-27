У Київській і ще низці областей оголошено повітряну тривогу
Фото: повітряна тривога оголошена в Київській і ще низці областей (колаж РБК-Україна)
У Київській та ще низці областей лунає сигнал повітряної тривоги. Небезпека пов'язана із загрозою застосування ворогом ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 12:12 мапа повітряних тривог виглядає так:
Наразі сирена лунає у центральних та північних регіонах країни.
В чому причина тривоги
За даними Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування окупаційними військами ракетного озброєння.
"Ракетна небезпека де оголошена повітряна тривога!" - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
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