У Київській і ще низці областей оголошено повітряну тривогу

Фото: повітряна тривога оголошена в Київській і ще низці областей (колаж РБК-Україна)

У Київській та ще низці областей лунає сигнал повітряної тривоги. Небезпека пов'язана із загрозою застосування ворогом ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.